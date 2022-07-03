Українські сили використовуватимуть надані США реактивні системи залпового вогню HIMARS, щоб знищувати шляхи постачання російських окупантів.

Українські військові за допомогою західного озброєння планують продовжувати загрожувати російським шляхам постачання, що йдуть з Бєлгорода на південь Харківської області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, українські сили використовуватимуть надані США реактивні системи залпового вогню HIMARS, щоб бити по шляхах постачання російських окупантів, котрі йдуть через Вовчанськ, Куп'янськ та Ізюм.

Зазначається, що Куп'янськ є важливим логістичний центром для окупантів, котрі діють на харківському напрямку, він розташований приблизно за 50 км від лінії фронту.

Вовчанськ розташований приблизно за 15-20 км від лінії фронту, але активність росіян на півночі Харкова досі не дозволяла українським військовим вести вогонь по росіянам на цьому напрямку із закритих позицій.

А російські шляхи постачання до Ізюма є найбільш уразливими, вони знаходяться приблизно за 15 км від найближчої лінії фронту. Як зазначають аналітики ISW, система виявлення теплових аномалій NASA FIRMS останніми тижнями фіксувала аномалії, що відповідають обстрілам із закритих позицій у лісових районах на захід від Ізюма.

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно зі звітом аналітиків ISW, відведення українських військ до Сіверська Донецької області дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення російськими окупаційними військами.

Експерти припускають, що російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області, що залишилася, вже у найближчі дні.

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