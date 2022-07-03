Відзначається також, що сьогодні російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста

Відведення українських військ до Сіверська Донецької області дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення російськими окупаційними військами.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, наголошується, що сьогодні російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.

"Міністр внутрішніх справ України Вадим Денисенко розпливчасто зауважив, що російські війська мають "високу ймовірність" захоплення Лисичанська, але їм буде важко просуватися в Донецькій області повз Слов'янськ і Краматорськ. Прес - секретар Національної гвардії України Руслан Музичук відкинув повідомлення про те, що російські війська захопили і оточили Лисичанськ", - йдеться у звіті.

Також, на думку американських аналітиків, російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області, що залишилася, вже у найближчі дні.

"Швидше за все, потім завдадуть удару по українських позиціях в Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмуту. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут", - йдеться у звіті.

Також аналітики прокоментували повідомлення Міністерства оборони Росії про те, що 2 липня начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов проінспектував угруповання російських військ в Україні.

"Цей пост, ймовірно, був відповіддю на недавні чутки про те, що Герасимов був відсторонений від посади в рамках проведеної Кремлем чистки високопоставленого російського військового керівництва через невдачі Росії в Україні. Міноборони Росії посилило заяву про те, що українські ЗМІ брехали про відсторонення Герасимова, і заявило, що Герасимов як і раніше займає пост начальника Генштабу. Поспішна демонстрація слайд-шоу, на якому чітко не видно, що Герасимов останнім часом виконував свої обов'язки в Україні, свідчить про те, що російське керівництво чутливе до чуток про чищення високопоставлених російських офіцерів", - зазначають у пості.

Також говориться, що Кремль, ймовірно, також прагне зберегти або відновити довіру до російського військового керівництва на тлі серйозної організаційної реструктуризації, невдач і великої кількості жертв, як раніше повідомляв ISW.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний, назвавши це "жестом доброї волі". За даними Forbes, насправді росіяни не витримали ударів Збройних сил України, втративши наЗміїному і в навколишніх водах техніки на понад $600 млн.

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