Місцева влада повідомляє про нібито пожежу в приватному будинку і трьох постраждалих.

У російському Бєлгороді цієї ночі знову було чутно "гучні звуки".

Про це в Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

"Півгодини тому (станом на 3:46 - УНІАН) у Бєлгороді була чутна серія гучних звуків. Горить приватний житловий будинок по вулиці Маяковського, 23. Усі оперативні служби працюють на місці", - написав він.

За словами Гладкова, в результаті "гучних звуків" нібито є троє постраждалих, яких доставили в лікарню. "Причини події з'ясовуються, імовірно спрацювала ППО", - уточнив він.

Тим часом місцеві жителі повідомляли про кілька нічних вибухів. У багатьох будинках повилітали вікна.

Нагадаємо, раніше в Ростовській області РФ після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод.

На думку військового експерта Олега Жданова, президент РФ Володимир Путін шляхом терактів готує Росію до загальної мобілізації.

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