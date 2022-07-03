У російському Бєлгороді цієї ночі знову було чутно "гучні звуки".
Про це в Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
"Півгодини тому (станом на 3:46 - УНІАН) у Бєлгороді була чутна серія гучних звуків. Горить приватний житловий будинок по вулиці Маяковського, 23. Усі оперативні служби працюють на місці", - написав він.
За словами Гладкова, в результаті "гучних звуків" нібито є троє постраждалих, яких доставили в лікарню. "Причини події з'ясовуються, імовірно спрацювала ППО", - уточнив він.
Тим часом місцеві жителі повідомляли про кілька нічних вибухів. У багатьох будинках повилітали вікна.
Нагадаємо, раніше в Ростовській області РФ після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод.
На думку військового експерта Олега Жданова, президент РФ Володимир Путін шляхом терактів готує Росію до загальної мобілізації.