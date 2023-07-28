Росіяни відступають під тиском захисників України.

Сили оборони України впевнено просуваються на півдні і вже впритул наблизилися до критичної ділянки в Запорізькій області.

Як повідомляє CNN, у мережі з'явилося відео, на якому українська військова техніка рухається поблизу "зубів дракона" - бетонних та арматурних пірамід, які покликані загальмувати рух танків.

"Українські сили на півдні країни вперше можна побачити на одній із давно розтягнутих російських оборонних ліній "зубів дракона" на новому відео, яке циркулює в російських соціальних мережах. На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом "зубів дракона" - пірамід з бетону й арматури, які можуть служити бар'єрами проти танків", - інформує видання.

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ЗСУ звільнили Старомайорське - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 липня стало відомо, що українські бійці відбили у росіян село Старомайорське на Шахтарському напрямку фронту.

Вранці 28 липня з'явилися кадри, як ЗСУ звільняли Старомайорське, і інформацію підтвердили в Генштабі.

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