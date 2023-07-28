Звільнення населеного пункту надає українським силам змогу просуватися далі.

Українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах. Як повертали населений пункт під контроль, показала 35-а окрема бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

В 35-й ОБрМП зазначили, що деокупація населеного пункту відбувалася за участі з 7-го окремого батальйону "Арей" УДА.

"Після того, як останній окупант залишив село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території. Слава Україні! Слава морській піхоті", – зазначили військові.

Звільнення Старомайорського - це треба знати

Російські окупанти довгі місяці блокували просування українських військ на Донеччині, контролюючи висоти в Старомайорському. Тут також базувався підрозділ ворожих десантників.

У липні 2023 року українські сили зайшли в Старомайорське, йшли важкі вуличні бої з тактичним успіхом.

27 липня українські захисники оголосили про звільнення населеного пункту. Наразі, за повідомленнями Генштабу, військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Під час зачистки Старомайорського українські бійці виявили чимало цікавинок – штабну документацію, списки втрат.

Експерти пояснювали, що звільнення Старомайорського дає Силам оборони можливість збільшувати площу і дальність ураження противника артилерією.

Вас також можуть зацікавити новини: