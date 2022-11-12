У доповіді зазначається, що на захід від Дніпра все ще залишаються російські війська, ймовірно, щоб вести партизанську діяльність.

Російські окупаційні війська більше не мають можливості утримувати правий берег річки Дніпро в районі Херсонської області.

Цей факт констатували у своєму звіті експерти Інституту вивчення війни (ISW).

У доповіді зазначається, що на захід від Дніпра все ще залишаються російські війська. Ймовірно, що частина військовослужбовців РФ може залишитися на правому березі, щоб вести партизанську діяльність.

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За даними аналітиків, виведення армії Російської Федерації із західної частини Херсонської області тривало близько трьох днів. В результаті через Дніпро було переправлено близько 20 тис. російських військових та 3500 одиниць військової техніки.

"Українські сили швидко завершать визволення районів, які ще не підконтрольні їм", - вважають аналітики.

Експерти звернули увагу на те, що окупанти активно готують кілька ліній оборони на лівому березі Дніпра. На їхню думку, найближчим часом армія РФ буде зайнята зміцненням своїх позицій на півдні.

Звільнення Херсонщини

Українців закликали поки не повертатися до Херсонської області через високу ймовірність обстрілів. Зокрема, окупанти зайняли лівий берег Дніпра, звідки обстрілюють громадянську інфраструктуру України

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон. Президент України Володимир Зеленський назвав 11 листопада історичним днем, днем повернення Херсона.

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