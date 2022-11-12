За добу знищено майже 60 танків та бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем.

Втрати російських окупантів з початку повномасшабтного вторгнення РФ в Україну вже перетнули позначку в 80 тисяч, за минулу добу - понад 800 убитих.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 12 листопада, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: особового складу близько 80 210 (+810 за минулу добу) осіб ліквідовано.

Крім того знищено ворожих танків ‒ 2838 (+24), бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34), артилерійських систем – 1829 (+12), РСЗВ – 393, засобів ППО ‒ 205, літаків – 278, гелікоптерів – 261 , БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1), крилатих ракет ‒ 399, кораблів /катерів ‒ 16 одиниць", - йдеться у повідомленні. Також знищено автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) і спеціальної техніки ‒ 160 (+1). Остаточні дані уточнюються.

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Ворог продовжує наступати на сході країни. Протягом 11 листопада росіяни вели штурми на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Запорізькій області 10 листопада. В результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Наразі на правобережжі області ЗСУ проводять стабілізаційні заходи. Водночас на лівому березі росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

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