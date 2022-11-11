Українцям поки що не радять повертатися на територію деокупованої Херсонщини, тому що російські окупанти обстрілюють її та енергетичні об'єкти області.
Про це заявила прес-секретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Населені пункти у Бериславському районі, які вже були звільнені від присутності ворога, там постійні обстріли і погіршення ситуації. Страждає інфраструктура, комунікації", - зазначила вона.
"Повертатися туди ми не рекомендуємо. Наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо", - пояснила ситуацію Гуменюк.
До того ж, за її словами, окупанти від безсилля обстрілюють деокуповану територію.
Ситуація в Херсоні
9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявили про відведення військових з правого берега Дніпра.
Станом на вечір 10 листопада було відомо, що українськими захисниками звільнено 41 населений пункт на південному напрямку.
11 листопада в соціальних мережах активно поширювалися кадри, на яких можна побачити жителів Херсона з прапорами України та українських військових на вулицях міста.