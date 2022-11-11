В ОК "Південь" попередили, що попри деокупацію російські військові продовжують обстрілювати територію області.

Українцям поки що не радять повертатися на територію деокупованої Херсонщини, тому що російські окупанти обстрілюють її та енергетичні об'єкти області.

Про це заявила прес-секретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Населені пункти у Бериславському районі, які вже були звільнені від присутності ворога, там постійні обстріли і погіршення ситуації. Страждає інфраструктура, комунікації", - зазначила вона.

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"Повертатися туди ми не рекомендуємо. Наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо", - пояснила ситуацію Гуменюк.

До того ж, за її словами, окупанти від безсилля обстрілюють деокуповану територію.

Ситуація в Херсоні

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявили про відведення військових з правого берега Дніпра.

Станом на вечір 10 листопада було відомо, що українськими захисниками звільнено 41 населений пункт на південному напрямку.

11 листопада в соціальних мережах активно поширювалися кадри, на яких можна побачити жителів Херсона з прапорами України та українських військових на вулицях міста.

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