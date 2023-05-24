Вони захищали кордон України на випадок російської контратаки, розповів анонімний чиновник.

Українські військовослужбовці не проникали на територію РФ під час прориву кордону бійцями "Російського Добровольчого корпусу" і "Легіону "Свобода Росії".

Про це The New York Times розповів високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. За його словами, під час операції українські військові в основному діяли в якості підтримки, захищаючи кордон України на випадок російської контратаки.

Чиновник розповів, що втрати в частинах, які брали участь в операції, були, але недостатні, щоб позначитися на їх боєздатності. Інших подробиць він не повідомив.

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Операція в Бєлгородській області: що відомо

Вранці 22 жовтня бійці "Російського Добровольчого корпусу "і" Легіону "Свобода Росії" здійснили рейд в Грайворонський район Бєлгородської області.

В українській розвідці заявили, що на російській території діють тільки громадяни РФ для "створення смуги безпеки для захисту цивільних українців".

Самі бійці заявили, що хотіли створити демілітаризовану зону між Росією та Україною, знищити силовиків, які служать путінському режиму, а також показати народам Росії, що створення осередків опору і боротьба з режимом можливі.

У Міноборони РФ заявили, що війська РФ нібито вбили 70 військових, а також знищили чотири броньовані машини і три пікапи.

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