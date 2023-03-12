Оборона Бахмута дозволяє зв'язати значні сили окупантів в одному місці та завдавати їм значних втрат, що сприяє втраті наступального потенціалу та потужності ворога на інших напрямках.

Українські військові пояснили, чому важлива оборона Бахмута на Донеччині.

Як йдеться у коментарі медійного майданчика Сил оборони та безпеки України "Military Media Center", російські окупанти концентрують всі свої сили на Донеччині.

Наразі ворог має на меті вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для цього росіяни продовжують нарощувати інтенсивність штурмових дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

Відео дня

Водночас зазначається, що під час бойових дій російські загарбники зазнають значних втрат.

Так, протягом останнього тижня на всій ділянці фронту окупанти щоденно втрачали від 600 до 700 осіб вбитими.

За даними військових, противник вдається до тактики виснаження та тотального руйнування, а на Бахмутському напрямку відбуваються найзапекліші бої, там штурмові загони російських найманців та кадрових військ безупинно штурмують позиції Сил оборони України.

"Оборона Бахмута дозволяє: зв'язати значні основні сили і резерви росіян в одному місці, з якого вони проводять штурми з невигідних позицій, несучи значні втрати; росіяни змушені проводити часті ротації підрозділів, що залучаються до штурмових дій, через втрату їхньої боєздатності та втрачають час і ресурси; росіяни втрачають наступальний потенціал та потужності на інших напрямках", - пояснили військові.

У ММС також закликали в умовах повномасштабної війни довіряти рішенням військових, "а не дискутувати щодо них".

"Дискусія щодо військових рішень – чи є сенс тримати оборону/залишити позиції – штучно вкидується нашим ворогом в інформаційне поле задля дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій країні", - пояснили у медіа-центрі.

Оборона Бахмута

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України зазначав, що на Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Загалом, від обстрілів окупантів минулої доби, 11 березня, постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що у Бахмуті може повторитися ситуація з Дебальцеве, коли були відрізані всі траси, а вихід військ може поставити під удар всю колону.

Вас також можуть зацікавити новини: