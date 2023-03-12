У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів.

У Бахмуті Донецької області тривають запеклі бої з російськими окупантами. Днями військовослужбовці прикордонного підрозділу Луганського загону провели позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств.

"Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпились в одному з цехів та накопичували сили. Для знищення осередку окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди", – йдеться у повідомленні Державної прикордонної служюи.

Зазначається, що в прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів. Українські захисники ліквідували групу "вагнерівців".

"Для ураження резерву противника охоронці кордонів облаштували засідку. З настанням темряви на штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів", – додали в ДПСУ.

Ситуація в Бахмуті

Важкі бої за Бахмут точаться вже вісім місяців. Окупанти не полишають спроб захопити місто-фортецю та постійно обстрілюють його з артилерії та іншого озброєння.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, бої вже ведуться на деяких вулицях Бахмута та на околицях міста. Він наголосив, що наші військові стоять та продовжують утримувати Бахмут.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті і зазначив, що зараз потрібно виграти час для накопичування резервів та успішного контрнаступу.

Водночас російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що в деякі дні в районі Бахмута гине до 2 тисяч російських окупантів. Він додав, що тому, що там видихається ПВК "Вагнер", дуже радіє російський генералітет.

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