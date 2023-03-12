Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Захисники України відбили 92 атаки противника. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій РЕБ противника.

Відео дня

Ситуація на Донбасі

На Донбасі точаться запеклі бої. Найважча ситуація залишаєтся в районі Бахмута. Але українські захисники продовжують утримувати місто-фортецю. За даними Інституту вивчення війни, російські військові і найманці "Вагнера" не можуть просунутися в районі міста і його околиць.

Російські окупанти не залишають спроб вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей і повністю окупувати їх.

Вас також можуть зацікавити новини: