Запеклі бої тривають за Бахмут і Мар’їнку.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону", - наголосили у Генштабі.

Зокрема, на Авдіївському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати поблизу Авдіївки, а на Мар’їнському - вести атаки в районі Мар’їнки.

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"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк", - сказано у зведенні.

Ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Мар’їнка, в районах яких тривають запеклі бої з ворогом.

Зокрема, окупанти хочуть взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього вони залучають на Бахмутський напрямок "вагнерівців" з інших напрямків та замінюють ними штурмові загони десантників.

Незважаючи на численні ворожі атаки, українські військові продовжують утримувати позиції.

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