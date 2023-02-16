Влучну атаку українські артилеристи здійснили у боях під Бахмутом.

Артилеристи 3 окремої штурмової бригади "мінуснули" рідкісну російську бронемашину "Штурм-С".

Як повідомили у прес-службі бригади, вдалу атаку виконали воїни підрозділу "Команда Постріл" у боях під Бахмутом Донецької області. Відпрацювала українська "Мста-С".

"Трьома влучаннями з МСТА-С знищено бойову броньовану машину "Штурм-С" та склад з БК противника у передмісті Бахмута.

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"Штурм-С" – це радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс, який призначений для знищення танків, бронетранспортерів і добре захищених точкових цілей. В РФ цю бронемашину називають одним із кращих комплексів керованого ракетного озброєння. Сучасну модифікацію "Штурм-СМ" армія РФ прийняла на озброєння в 2014 році.

Втрати РФ в Україні

Українські військові продовжують невпинно знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю з війною. За добу ЗСУ зробили "тікток" ще 690 окупантам. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали 140 тисяч 460 осіб ліквідованими.

Знищено 6517 бойових броньованих машин, 3296 танків та іншої техніки ворога.

Інститут вивчення війни зазначає, що війна Росії проти України колосально виснажила резерви техніки та живої сили країни-окупанта, необхідні для наступу на сході.

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