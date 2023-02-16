Російська авіація продовжує суттєво відставати у війні.

Наразі малоймовірно, що Повітряно-космічні сили (ПКС) Росії готуються до розширення використання авіації у війні проти України, вважає британська розвідка.

Як йдеться у звіті, опублікованому Міноборони Великобританії, зараз РФ продовжує розгортати таку ж кількість літаків для підтримки операції в Україні, як і протягом багатьох місяців до цього.

"За останній тиждень кількість вильотів росіян зросла після кількох тижнів сповільнення. Повітряна активність зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року… Малоймовірно, що ПКС зараз готуються до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою вони, ймовірно, зазнають невиправданих втрат авіації", – йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що загалом російська авіація продовжує суттєво відставати у війні, оскільки її стримують наявність загрози з боку української ППО та необхідність розосередженого базування через загрозу ударів по російських аеродромах.

"Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль. Попри втрату понад 130 військових літаків з початку вторгнення, по всій території Росії, ймовірно, зберігається в основному неушкоджений парк із приблизно 1500 бортів з екіпажем", – йдеться в повідомленні.

Застосування авіації РФ у війні проти України

Росіяни активно застосовують авіацію для того, аби завдавати ударів по українських містах. За інформацією Генштабу, упродовж доби російські окупанти завдали 18 авіаційних ударів.

З 32 ракет, випущених росіянами по Україні в ніч на 16 лютого, частину було запущено із застосуванням авіації: 2 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська, керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

За час повномасштабної війни проти України росіяни, за даними Генштабу, втратили вже 298 літаків та 287 гелікоптерів. Зокрема, 15 лютого протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України було знищено російський ударний вертоліт Ка-52.

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