Необхідну зброю накопичували впродовж кількох місяців.

Адміністрація президента США Джо Байдена впродовж кількох місяців передавала Україні зброю для великого контрнаступу з метою звільнення південних регіонів від російських загарбників.

Про це пише СNN з посиланням на представника Білого дому.

Неназваний чиновник повідомив, що Україна просила у США зброю, призначену спеціально для контрнаступу на півдні. США виконали ці запити, зокрема щодо постачання додаткових боєприпасів, артилерії та Javelin. Постачання відбулося в межах кількох пакетів допомоги США за останні два місяці.

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"Ці пакети були загальновідомі, але на той час не було відомо, що вони розроблені частково для забезпечення контрнаступу, який зараз триває", - пише видання.

Міністр оборони США Ллойд Остін і генерал Марк Міллі регулярно спілкувалися з українськими колегами, щоб визначити конкретну зброю для цілей на півдні.

Як повідомляв УНІАН, у командуванні ЗСУ 29 серпня повідомили, що у Херсонській області почався контрнаступ наших військовослужбовців. В українській армії закликали не поспішати із заявами щодо дій Захисників України на Херсонщині.

Того ж дня CNN повідомив, що на південному напрямку недалеко від окупованого Херсона бійці ЗСУ звільнили від російських загарбників чотири села.

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