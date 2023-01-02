Місцеві кажуть, що "прильотів" було кілька, один з них - у новорічну ніч.

Збройні сили України "привітали" з Новим роком не тільки "мобіків" у Макіївці, але й окупантів під Шахтарськом.

Як повідомляє донецька пропагандистка Юлія Андрієнко, яка вважає себе воєнкором, "святковий феєрверк" під Шахтарськом стався в ніч з п'ятниці на суботу. Одна з очевидиць розповіла, що вибухову хвилю відчули люди у багатьох населених пунктів, розташованих поблизу.

За даними Андрієнко, потужні вибухи сталися в ніч на суботу о 2:30 у двох населених пуктах поблизу Шахтарську: у Садовому та Давидівці.

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"У Садовому поселили (окупантів - УНІАН) у колишньому дитячому садку, залишилася одна стіна. Хвиля докотилася до мого хутора, будинок здригнувся, крізь сон я тільки сказала: "Такої сили вибуху і такі бахи ми ще не відчували тут". На Давидівці (окупанти - УНІАН) розташовувалися в клубі, теж у друзки. На Садовому живе племінниця. Зранку дістали лише 20 людей. І там, і там було по 50, начебто. Такий смуток. У новорічну ніч теж був приліт, знову будинок хитнуло. Усі мережі мовчать", - повідомила очевидиця.

Новорічні "вітання" окупантам: головні новини

В новорічну ніч в Донецькій області було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - поранено. За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48).

У СтратКомі зазначили, що "Санта спакував у мішки близько 400 трупів "через "необережне поводження з нагрівальними приладами".

Першими дані про розгром бази "мобіків" поширили російські воєнкори та окупаційні пабліки. Удар по базі мобілізованих завдали опівночі, коли окупанти сіли за новорічний стіл. В РФ приховують реальні втрати.

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