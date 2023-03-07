Українська авіація сьогодні завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Українські підрозділи артилерії й ракетних військ з початку доби уразили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук" і три райони зосередження російських загарбників.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО "Бук-М1-2" та 3 райони зосередження живої сили противника", - інформують у Генштабі.

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Втрати РФ в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 березня 2023 орієнтовно склали близько 154 830 осіб ліквідованими.

Знищено 3 432 танки противника, 6714 бойових броньованих машин та багато іншої техніки. Втрати росіян в бойовій авіації рахують сотнями.

Противник зосередив головні зусилля на тому, щоб наступати на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Куп'янському та Лиманському. За даними Генштабу, наші захисники відбили понад 140 ворожих атак.

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