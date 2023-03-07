На Бахмутському напрямку лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак.

Минулої доби, 6 березня, українські воїни відбили на них понад 140 атак російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. "За минулу добу, лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак", - сказано в повідомленні.

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Також окупанти вели наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське, але успіху не мали. Артилерійські та мінометні обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Ворог обстріляв понад 11 населених пунктів, зокрема, Авдіївку, Первомайське, Мар'їнка, Вугледар.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагався прорвати оборону наших військ, а також вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Російські війська здійснили артилерійські обстріли районів низки населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону.Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам'янське, Таврійське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Шляхове, Херсон, Козацьке, Ольгівка, Тягинка, Антонівка та Білозерка Херсонської області.

Також окупанти обстрілювали населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі розповіли, що російські загарбники намагаються прорвати українську оборону на Куп'янському та Лиманському напрямках. Також ворожі війська штурмують Бахмут і його околиці без врахування втрат. Станом на вечір 6 березня противник завдав 42 авіаційних та 5 ракетних ударів.

Своєю чергою, українська авіація та артилеристи завдали вчора нових ударів по позиціях російських загарбників. Українські воїни, зокрема, поцілили у ворожий засіб протиповітряної оборони.

Тим часом, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне положення армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів.

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