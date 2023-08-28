Нещодавно новинку "цілком таємно" спрямували на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати дії ЗСУ.

Українські захисники продемонстрували, як реактивники Сил оборони півдня влучно уразили унікальну ціль. Ідеться за комплекс "Прєдєл-Е", який російські загарбники називають мобільною береговою радіолокаційною станцією загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю.

"Саме так новинку свого військово-промислового комплексу "Прєдєл-Е" амбітно і помпезно росіяни презентовали вузькому колу фахівців в червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу", - розповіли у Силах оборони.

Зазначається, що ексклюзивний "Прєдєл-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але українські захисники вирахували ціль.

"І ось вже в серпні унікальну розробку вартістю 200 млн. доларів США наші воїни просмажили вщент, разом із комплексом-захисником. Ось такий тепер у росіян "прєдєл" можливостей на півдні України", - наголошують українські військові.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, на одному з напрямків українські захиснику знищили військову техніку та обладнання російських окупантів на сотні мільйонів доларів.

Зокрема, ліквідували танк, гармати, міномет, три польових пункти боєпостачання, станцію радіоелектронної боротьби "Леєр-2" і станцію радіоелектронної боротьби "Стриж" - мобільний комплекс, який використовують для захисту від безпілотників.

Також було знищено два комплекси відеоспостереження "Муром-П" і радіолокаційну станцію окупантів "Прєдєл-Е".

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