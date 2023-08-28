Разом з дорогою технікою ліквідовано понад три десятки загарбників.

На одному з напрямків українські захиснику знищили військову техніку та обладнання російських окупантів на сотні мільйонів доларів. Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, підрозділи ЗСУ ліквідували 34 загарбника, знищили їхній танк, три гармати, міномет, автомобіль та три польових пункти боєпостачання.

Також вдалося знищити дуже важливе обладнання противника. Зокрема, станцію радіоелектронної боротьби "Леєр-2" і станцію радіоелектронної боротьби "Стриж" - мобільний комплекс, який загарбники використовують для захисту від безпілотників. "Стриж" виявляє БПЛА, передає сигнали повітряної тривоги на пульт керування та сигналізації, блокує канали керування та навігації дронів.

Ще знищено два комплекси відеоспостереження "Муром-П", які українці називають "очами Мордору" та "пустили у витрату" радіолокаційну станцію окупантів, яка називається "ПРЄДЄЛ-Е". За даними прес-служби, орієнтовна вартість тільки одного комплексу "ПРЄДЄЛ-Е" складає 200 млн. доларів.

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В той же час, зазначається, що ворог продовжує укріплення оборонних рубежів, а у Чорному морі корабельне угруповання флоту РФ складає 12 одиниць, серед яких - надводний та підводний ракетоносії.

Війна в Україні - втрати окупантів

Нещодавно Сили оборони ліквідували підполковника, капітана та трьох лейтенантів РФ. Серед них підполковник СОБР (запасу) Роман Бочаро,в який брав участь у штурмі Бахмута, капітан Олександр Лебедєв, лейтенанти Юрій Поміщиків та Дмитро Ходачков, молодший лейтенант Андрій Фоос.

Загальні бойові втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 28 серпня, орієнтовно склали 261 тис. 310. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 490 російських загарбників.

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