"До Кобзона" приєдналися чотири десятки загарбників.

Сили оборони півдня України вдало відпрацювали по живій силі та техніці російських окупантів. Як повідомляють військові, в зоні відповідальності командування знищено чотири десятки окупантів, 5 гармат, самохідну артилерійську установку, 8 одиниць авто-бронетехніки, 9 човнів та ударний дрон.

"Під час нічної ракетної атаки в нашій зоні відповідальності підрозділами протиповітряної оборони знищено крилату ракету Х-101/Х-55/Х-555", - наголосили у прес-службі командування.

Крім того, стерто з обличчя землі склад пально-мастильних матеріалів ворога та три польових пункти боєпостачання.

Також українські захисники оприлюднили відео, на якому зафіксовано знищення командного пункту противника.

"Окупанти отримали "полум’яний привіт" від реактивників Сил оборони півдня України. Запальний вдався день!", - кажуть захисники.

В той же час зазначається, що різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 12 одиниць: 11 - в Чорному та один корабель в Азовському морях. Ракетоносії наразі заведені в пункти базування.

Війна в Україні: новини

Українська авіація 26 серпня завдала два удари по пунктах управління, 10 - по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Вдалося влучити у два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Нагадоємо, протягом доби окупанти намагалися наступати на трьох напрямках, та завдавали ударів по десятках населених пунктів України.

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