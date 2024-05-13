47 окрема механізована бригада повідомила про збиття російського вертольота Ка-52 "Алігатор".

Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це йдеться в повідомленні 47 ОМБ в Telegram.

При цьому не уточнюється місце збиття.

"Вартість одного такого - $16 млн. Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу", - сказано в повідомленні.

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Бійці зазначають, що працюють далі.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було знищено 350 ворожих літаків та 325 гелікоптерів.

А також з 24 лютого 2022 року супротивник втратив 484 030 загарбників. Минула доба, 12 травня, була рекордною по ворожих втратах - українським воїнам вдалось "мінусувати" 1 740 супротивників.

Заступник головного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, який побував на передовій в 2023 році зазначав, що головною перешкодою на шляху українського контрнаступу стали російські вертольоти Ка-52 " Алігатор".

Журналісту один з українських солдатів розповів, що росіяни атакують з вертольотів на відстані 8 км, але українським бійцям нічого їм протиставити на такій відстані. За його словами, не вистачало також ППО, власної авіації.

Російський бойовий вертоліт Ка-52, який також відомий як "Алігатор", це командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, вишукує цілі і здійснює координацію дій групи бойових вертольотів. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

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