Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це йдеться в повідомленні 47 ОМБ в Telegram.
При цьому не уточнюється місце збиття.
"Вартість одного такого - $16 млн. Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу", - сказано в повідомленні.
Бійці зазначають, що працюють далі.
Війна в Україні - втрати РФ
Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було знищено 350 ворожих літаків та 325 гелікоптерів.
А також з 24 лютого 2022 року супротивник втратив 484 030 загарбників. Минула доба, 12 травня, була рекордною по ворожих втратах - українським воїнам вдалось "мінусувати" 1 740 супротивників.
Заступник головного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, який побував на передовій в 2023 році зазначав, що головною перешкодою на шляху українського контрнаступу стали російські вертольоти Ка-52 " Алігатор".
Журналісту один з українських солдатів розповів, що росіяни атакують з вертольотів на відстані 8 км, але українським бійцям нічого їм протиставити на такій відстані. За його словами, не вистачало також ППО, власної авіації.
Російський бойовий вертоліт Ка-52, який також відомий як "Алігатор", це командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, вишукує цілі і здійснює координацію дій групи бойових вертольотів. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.