Українським бійцям нічого протиставити дальнім атакам з вертольотів.

Головною перешкодою на шляху українського контрнаступу стали російські вертольоти Ка-52 " Алігатор". Таку думку висловив заступник головного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, який побував на передовій українського контрнаступу.

Як розповів журналісту один з українських солдатів, росіяни атакують з вертольотів на відстані 8 км, але українським бійцям нічого їм протиставити на такій відстані.

"Це одна з ключових проблем, яка проявилася в українському контрнаступі: не вистачає ППО, немає власної авіації, не вистачає того, про що так наполегливо говорив президент України Володимир Зеленський всі останні місяці", - пише Ронцхаймер.

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Також він зазначив, що поки рано говорити, чи стане контрнаступ ЗСУ успіхом або провалом. У той же час, журналіст назвав "жахливою" ситуацію, якщо Україна не доб'ється успіхів на полі бою, а західні союзники стануть підштовхувати її до переговорів з Росією.

Він зазначає, що президент України так часто говорив про неможливість переговорів і територіальних поступок, що йому "було б важко пояснити зміну цієї позиції власному народу". На думку Ронцхаймера, саме цього і домагається Володимир Путін.

Вертольоти Ка-52 на фронті

Раніше експерт Олександр Коваленко заявляв, що через дефіцит зброї у зоні бойових дій російське командування починає використовувати вертольоти. Їм доводиться діяти в максимальній близькості від зони потенційних ризиків і їх може збити українська ППО. Так, 18 червня були знищені два вертольоти Ка-52, а сьогодні вночі на Донбасі ЗСУ "приземлили" черговий російський "Алігатор".

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