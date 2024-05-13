Росіяни, зокрема, втратили ще понад 30 танків.

За добу загальні втрати Росії в Україні стали абсолютно рекордними - українським воїнам вдалось "мінусувати" 1 740 супротивників.

Станом на понеділок, 13 травня, супротивник втратив 484 030 загарбників, повідомили Сухопутні війська Збройних сил України в Telegram. Крім того, знищено 31 танк окупантів, 42 бойових броньованих машини, 15 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 59 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 6 одиниць спецтехніки.

Радник міського голови поки ще окупованого Маріуполя Петро Андрющенко написав у своєму месенджері: "1 740 хороших русских за добу. Абсолютний рекорд".

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Росіяни вдерлися на українську територію ще у 2024 році, але повномасштабне вторгнення розпочалося 24 лютого 2022-го. Супротивники зараз намагаються рухатися вперед на низці напрямків, у тому числі запеклі бої тривають на частині Харківської області.

Українські воїни дають гідну відсіч росіянам - активно знищують живу силу й техніку Росії. Загальні втрати ворога на 12 травня 2024 року становили 482 290 осіб. Зокрема, супротивники вже втратили 350 літаків та 26 кораблів/катерів.

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