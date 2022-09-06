Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України.

Українські захисники успішно відбили атаки ворога поблизу 8 населених пунктів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що супротивник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби російські війська завдали більш як 6 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього ворог провів більш як 30 літаковильотів. Пошкоджено об’єкти інфраструктури в районах 17 населених пунктів.

"Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка", - наголошується у зведенні.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, але на інших напрямках супротивник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Так, на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області, а на Харківському напрямку обстріляв об’єкти поблизу населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман.

Водночас на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали декілька сіл.

На Краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки.

Також на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка, а на на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське.

Крім того, на Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного.

На Південнобузькому напрямку супротивник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 50 вильотів.

Як писав УНІАН, російські загарбники відводять усе більшу кількість підрозділів для відновлення боєздатності.

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