На визначених напрямках захисники України проводять активну контрбатарейну боротьбу, розповіли президенту.

Президенту України Володимиру Зеленському доповіли про успіхи у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників.

Як повідомляє Офіс президента України, глава держави провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Зокрема, у зустрічі взяли участь: головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.

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Так, під час засідання верховному головнокомандувачу доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника.

Крім того, за інформацією Головнокомандувача ЗСУ, на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб. Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян РФ.

Раніше вже не раз відбувалися засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, російські окупаційні війська рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Супротивники отримують гідну відсіч від ЗСУ. Станом на 6 вересня на нашій землі вже ліквідували близько 50 150 супротивників.

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