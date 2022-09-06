Водночас підрозділи російських приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Російські загарбники відводять усе більшу кількість підрозділів для відновлення боєздатності.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що деякі підрозділи поповнюють за рахунок ув'язнених на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

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"У зв’язку зі значними втратами, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності. Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати", - сказано у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу ЗСУ знищили 350 російських окупантів, у зв'язку з чим загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року склали 50 тис. 150 осіб. Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.

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