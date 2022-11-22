Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

З початку вторгнення українські військові (ЗСУ) ліквідували 85 тис. російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої доби ліквідовано близько 400 загарбників. Крім того, ворог втратив 2 тис. 895 танків (3 за минулу добу), 5 тис. 827 бойових броньованих машин (5 за добу), 1 тис. 882 артилерійські системи (12 за добу), 395 реактивних систем залпового вогню (2 за добу), 209 засобів ППО, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1 тис. 537 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 480 крилатих ракет, 16 кораблів/катерів, 4 тис. 393 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (15 за добу), а також 161 одиницю спецтехніки.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

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Ситуація на фронті: успіхи ЗСУ

Вчора підрозділи Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Упродовж минулої доби російські загарбники на Донбасі атакували українських воїнів в районах 13 населених пунктів. Сили оборони України відбили атаки супротивників біля Спірного, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Кам’янки, Опитного, Веселго, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області і в районі Стельмахівки в Луганській області.