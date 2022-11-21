Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника.

Сьогодні підрозділи Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Як повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника.

Також у Генштабі повідомили, що російські окупанти завдали за поточну добу один авіаційний, два ракетні удари та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби російські окупанти здійснювали атаки в районі 10 населених пунктів у Донецькій області.

Також повідомлялося, що росіяни завдали 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області.

Окремо у Генштабі повідомили, що 20 листопада українські військові ліквідували 390 російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення в лютому орієнтовно склали 84 тис. 600 осіб.

Також у Генштабі розповіли, що станом на сьогоднішній вечір російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському на Авдіївському напрямках.

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