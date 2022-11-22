Вороги зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, зазначили у Генштабі армії України.

Упродовж минулої доби російські загарбники на Донбасі атакували українських воїнів в районах 13 населених пунктів.

Сили оборони України відбили атаки супротивників біля Спірного, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Кам’янки, Опитного, Веселго, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області і в районі Стельмахівки в Луганській області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook у новому зведенні.

За його даними, супротивник намагається утримати тимчасово окуповані території і зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. У Генштабі додали, що ворог здійснює повітряну розвідку, інженерне обладнання лінії оборони і на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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21 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники атакували наших воїнів на Донбасі біля 10 населених пунктів - в районах Білогорівки, Бахмута, Мар’їнки, Курдюмівки, Новомихайлівки, Підгородного, Первомайського, Спірного, Яковлівки й Стельмахівки.

Варто зазначити, що армія України наприкінці літа пішла у контрнаступ. Наші захисники деокупували майже всю Харківську та Миколаївську області, низку населених пунктів у Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Спікер Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий 12 листопада говорив, що найзапекліші бойові дії йдуть у Донецькій області, і там окупанти щодня зазнають величезних втрат.

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