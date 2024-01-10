Відзначається, що всього росіяни завдали п'ять ракетних і 52 авіаційних удари.

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони і звичаї ведення війни, використовують тактику терору, наносять ракетні та авіаційні удари, б'ють з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах України. За минулу добу сталося 77 бойових зіткнень.

"Всього ворог завдав п'ять ракетних і 52 авіаційних удари, застосувавши три ударні БпЛА типу Shahed-136/131, з яких один знищений, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

В результаті російських терористичних атак є загиблі і поранені. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, територія і приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура.

Відео дня

У свою чергу за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби противника.

Ситуація на фронті станом на 10 січня - останні новини

У Гененрльном штабі ЗСУ повідомили, що на Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

Вас також можуть зацікавити новини: