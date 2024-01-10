Всього за добу відбулося 77 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як йдеться у ранковому зведенні українського Генштабу, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Нове, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати спроби ворога оточити Авдіївку. Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали 375 осіб, майже 10 окупантів здалися в полон. При цьому бригадний генерал, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський акцентував, що за три останні дні у полон вдалося взяти майже 30 окупантів.

Напередодні спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів, що на Авдіївському напрямку лише за місяць майже 100 російських загарбників здалися у полон та припустив, що через морозну погоду, кількість бажаючих здатися в полон серед окупантів буде зростати. Також через погіршення погодних умов противник зменшив кількість артилерійських обстрілів і запусків БПЛА.

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