Експерти вважають, що війська РФ можуть активізувати зусилля по захопленню Куп'янська.

Влада Російської Федерації має намір створити в Харківської області "буферну зону". У зв'язку з цим почастішали заклики до проведення великомасштабної наступальної операції з боку Бєлгородської області.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські військові нездатні провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.

Експерти навели слова прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова від 9 січня, коли він заявив, що війська РФ зроблять все, щоб запобігти українському неприцільному вогню в Бєлгородській області Росії. Російські джерела скористалися коментарями Пєскова, щоб закликати російські сили створити "буферну зону" глибиною до 15 км в Харківській області, щоб відтіснити українські РСЗВ і артилерію від міжнародного кордону з Бєлгородською областю.

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Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення обмеженими транскордонними рейдами проукраїнських сил в Білгородську область.

Російське вторгнення на 15 кілометрів в глибину і кілька сотень кілометрів в ширину було б масштабним оперативним заходом, яке зажадало б угруповання сил, набагато більшою і значно краще забезпеченої ресурсами, ніж ті, що російські сили в даний час зосереджені вздовж усього міжнародного кордону з Україною, і в першу чергу в Бєлгородській області.

За оцінками ISW, російські сили можуть активізувати зусилля по захопленню Куп'янська в Харківській області в найближчі тижні і що російське угруповання на цьому напрямку видається більш придатним для проведення інтенсивних наступальних дій, ніж в інших місцях на території України або вздовж міжнародного кордону.

В даний час російські військові, ймовірно, здатні проводити в Харківській області тільки дії тактичного рівня, які в кращому випадку будуть служити для відволікання від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Синьківки Харківської області окупанти намагалися поліпшити тактичне становище, наші бійці відбили чотири атаки.

Крім того, загарбники завдали авіаударів у районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, піщаного та Берестового Харківщини. Також під вогнем артилерії і мінометів опинилися близько 10 населених пунктів.

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