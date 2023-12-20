ЗСУ намагаються максимально нищити ворожий технічний потенціал.

Українські захисники знищили три РСЗВ "Ураган", якими російські окупанти вчора, 19 грудня, обстріляли місто Херсон. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми намагаємося максимально нищити ворожий технічний потенціал: техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання, все те, що вони спрямовують по правому берегу. Зокрема, три установки "Ураган", які вчора гатили по Херсону, були знищені", - заявила вона.

Російські обстріли Херсона - подробиці

9 людей, серед них 4 дітей, поранені під час масованої ворожої атаки Херсона 19 грудня. Двох жінок та їхніх доньок, 2, 4 та 9-ти років, довелося шпиталізувати. Іще одна дівчинка залишилася вдома після допомоги медиків. Пошкоджені житлові будинки, освітні та медичні заклади, об'єкт критичної інфраструктури, пошта. А згодом стало відомо, що від прямого влучання і пожежі вщент зруйнований склад гуманітарки Українського "Червоного Хреста" – геть знищені запаси допомоги для мирних жителів Херсонщини, що там зберігалися.

Відео дня

За минулу добу (станом на 6 ранку 20 грудня) противник здійснив 82 обстріли регіону, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону ворог випустив 36 снарядів.

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