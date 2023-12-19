Найменшій постраждалій дитині всього 2 роки.

Російські окупанти обстріляли Херсон з лівого берега. Серед постраждалих – діти.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка. Їм надають допомогу медики. Є пошкодження закладу освіти, осель та та гаражів.

Згодом він уточнив, що за однією з адрес постраждала родина: 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років.

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Цього вечора Херсон потерпає і від ударних дронів. О 22:18 начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що в місті чути роботу мобільних бригад. Іде збиття.

"Є, на жаль, прильоти. Двоє постраждалих, з них одна дитина", – додав він.

О 22:54 у небі над Херсоном знову помітили "Шахеди". Мрочко повідомив про роботу мобільних бригад.

Атаки РФ по Україні

Останніми тижнями росіяни щоночі атакують Україну ударними дронами. Зокрема, вночі 19 грудня російські окупанти застосували 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною обидва дрони було знищено – їх "приземлили" на Хмельниччині.

17 грудня на Сумщині росіяни вбили літню жінку. Вона загинула у власному будинку внаслідок обстрілу. Їй було 69 років. Також повідомлялося про пошкодження будинків та транспортних засобів.

Внаслідок дронової атаки по Одеській області загинув чоловік. Жертвою окупантів став співробітник Одеського національного університету ім. Мечнікова Дмитро Іваниця – син відомого вченого, проректора вказаного вишу, професора Володимира Іваниці. Він мешкав у будинку, який згорів під час атаки.

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