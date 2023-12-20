Госпіталізовано матір з трьома дітьми, молодшому з яких - два роки.

Через жахливі удари, які російська армія завдала з лівобережжя, на Херсонщині постраждало майже два десятки людей, серед них - маленькі діти. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу (станом на 6 ранку 20 грудня) противник здійснив 82 обстріли регіону, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону ворог випустив 36 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі, дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні", - розповів посадовець.

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За його даними, через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них - 4 дитини.

"Над деокупованою частиною Херсонщини сили ППО збили 6 "Shahed", - додав він.

Як уточнив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, вчора, під час вечірнього обстрілу Херсона російськими окупантами, постраждали 9 людей, з них четверо дітей у віці 13, 4, 2 і 10 років.

Чотирьох травмованих - матір з трьома дітьми - госпіталізовано. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої важкості. У них - контузія та вибухова травма.

"П'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці – це дитина та четверо дорослих. Від госпіталізації вони відмовились", - сказав начальник міської адміністрації.

Росіяни обстріляли Херсон - деталі

Нагадаємо, вчора ввечері російська армія з лівого берега завдала ударів по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримала родина: 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років. Згодом начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що в місті чути роботу мобільних бригад, але є прильоти. Потім стало відомо, що у небі над Херсоном знову помітили "Шахеди".

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