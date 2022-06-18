Ракети були запущені з території окупованого Криму.

Українські зенітники знищили дві ворожі ракети, запущені по Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що вночі Одеську область ворог атакував крилатими ракетами.

"Дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були точно знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому російські військові вдарили по Одеській область ракетами з тимчасово окупованого Криму. Били з берегового ракетного комплексу.

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