Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена. Вони були випущені з території Білорусі.

Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі завдала удару крилатими ракетами по території України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ в соцмережі.

"Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях", - зазначається в повідомленні.

Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.

"Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід"", - повідомили військові.

Як повідомляв УНІАН, раніше ворог намагався вдарити ракетами по Одесі. Але окупанти не влучили у намічену ціль. Про це повідомив представник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Намагаючись сіяти паніку серед населення і порушити логістику сил оборони, ворог вночі атакував Одесу. Ракети не потрапили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель. Постраждалих немає, обставини події уточнюються", - сказав Назаров.

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