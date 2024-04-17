Атаку реалізували оператори БПЛА 8-го окремого полку ССО.

Український безпілотник влетів у відкритий командний люк одного з основних бойових танків Росії. Внаслідок атаки російська броня вибухнула разом з боєкомплектом.

Як пише Business Insider, це останній приклад того, як оператори з обох сторін керують безпілотними літальними апаратами з вражаючою точністю та смертоносністю, знищуючи все: від солдатів до дорогих і цінних цілей, таких як танки.

Відео атаки опублікували Сили спеціальних операцій. Експерти визначили, що ціллю став російський танк Т-90М - броня, яку Путін назвав "найкращим танком у світі". В одному фрагменті кадру безпілотник летить до танка, обходить загороджувальну клітку та влучає в люк.

Потім безпілотник у повітрі фіксує, як танк розриває від вибухів. Очевидно, детонують боєприпаси всередині. Атаку реалізували оператори БПЛА 8-го окремого полку ССО.

Ще в січні Україна поставила під сумнів твердження Путіна про те, що Т-90М - це "найкращий танк у світі", після того як одна з бойових машин піхоти "Бредлі" вогнем знищила цю броню під час бою в Степовому неподалік Авдіївки. Танк було знищено вогнем з 25-мм ланцюгової гармати M242 Bushmaster.

Як Росія захищає танки "панцирями"

Як писав УНІАН, на початку квітня росіяни застосували під Красногорівкою (на північ від Авдіївки) танк Т-72 з привареними до нього за принципом черепашачого панцира металевими листами. Незважаючи на те, що танк із таким "обвісом" фактично втратив можливість вести бій, він успішно виконав покладене на нього завдання - безпечно довіз штурмову групу до українських позицій і зміг повернутися назад.

Лише після того, як українським розвідникам вдалося вирахувати місце базування "танка-черепахи", його знищили разом з ангаром.

Днями стало відомо, що росіяни створили другий "танк-черепаху", дещо вдосконаливши його конструкцію. Аналітики зазначають, що варто очікувати появи більшої кількості таких танків у ворога, оскільки поки що вони показують свою ефективність у виконанні поставлених завдань.

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