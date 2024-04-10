Химерний дах із бронепластин для танка Т-72 у вигляді панцира черепахи не зміг його врятувати.

Росія не перестає дивувати, і випустила на фронт у районі Красногорівки чергову модифікацію танка Т-72, який був прозваний "танком-черепахою".

У спробах захиститися від українських дронів, екіпаж танка встановив величезний дах із металевих панелей. Сам дах кріпився на стійках, які не давали змоги башті повертатися більш ніж на кілька градусів, а й водночас залишав низку зазорів, у які міг прослизнути український дрон.

У матеріалі Forbes повідомляється, що "танк-черепаха" за всіх своїх недоліків успішно пережив свій перший бойовий дебют, і провів колону бронетехніки крізь український вогонь, щоб висадити піхоту.

"Стійки, що підтримують дах, не дозволяли башті повертатися більш ніж на кілька градусів, а також ускладнювали будь-яке маневрування на лісистій або міській місцевості", - повідомили журналісти.

Варто зазначити, що танк навіть зумів розвернутися і повернутися у свій ангар. Але на нещастя для нього, він уже був помічений українською розвідкою. За даними журналістів, розвідка легко відстежила танк до бази і передала координати артилерії, яка його і знищила.

"Побудувавши один із найдивніших саморобних автомобілів війни, росіяни стали занадто відомими для своєї ж користі. І тепер танк-черепаха зруйнований, а його екіпаж, можливо, мертвий або поранений", - додали в Forbes.

З огляду на стрімкий розвиток українських безпілотників, не виключено, що в майбутньому ми ще побачимо інші химерні модифікації російських танків, намагаючись уникнути гніву українських безпілотних апаратів.

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Під час атаки в Тернівському районі Донецької області, російський танк Т-72Б3М, оснащений безліччю систем електронної війни та прозваний "цар-РЕБ", вів атакуючу колону.

Завданням танка було захистити колону від атак українських дронів, однак мета не була досягнута. Українським силам вдалося вразити танк з використанням FPV-дрона і захопити його як трофей. У росіян пішло щось не за планом і зараз українські інженери вже розбирають трофейний танк.

Військово-політичний аналітик Олександр Коваленко виокремив основні чинники, які, як припускають, призвели до рішення Росії не задіяти на передовій свої широко рекламовані новітні танки Т-14 "Армата".

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