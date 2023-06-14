Просування українських сил не таке стрімке, оскільки воїни йдуть по суцільних мінних полях.

На заході вважать, що українці з початку контрнаступу вже просунулися на близько сім кілометрів углиб окупованих територій та звільнили щонайменше чотири села.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на західних чиновників оборонних відомств. За даними видання, країни Заходу вважають, що Росія загалом добре підготувалась до наступальних дій, тому просування наразі є повільним.

"Російські війська загалом добре тримають оборону зі своїх добре підготовлених позицій і відступають між тактичними лініями. Такий маневрений підхід до оборони є складним для українців, а також дорого коштує силам, що наступають", – пояснили вони.

Видання наголошує, що західні чиновник вважають перші контрнаступальні дії більш ніж "зондувальною операцією". Йдеться про повномасштабне переміщення бронетехніки та важкого озброєння в російську зону безпеки і просування вперед.

"Просування повільне через мінні поля і перешкоди, на які вони натрапляють, але це те, чого ми і очікували. Вони продовжуватимуть просуватися вперед", – кажуть чиновники. Водночас зазначається, що йдуть перші дні контрнаступу, тому говорити про успіхи та невдачі важко.

"Конфлікт, найімовірніше, буде характеризуватися виснажливими й витратними бойовими діями протягом багатьох місяців", – додали співрозмовники.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх наступу Збройних сил України на фронті. Зокрема, минулої доби на різних ділянках Бахмутського напрямку українські захисники пройшли вперед від 200-500 м, а на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

14 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов зазначив, що Сили оборони України за останні три дні в ході наступальної операції просунулись на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

Протягом минулого тижня українські захисники та захисниці звільнили 90 квадратних кілометрів територій та 7 населених пунктів. Зокрема, звільнено такі населені пункти: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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