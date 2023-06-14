Сили оборони за три дні просунулись до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

В Генеральному штабі підтверджують, що українські військові мають частковий успіх в результаті наступальної операції.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в Military Media Center, за останні три дні Сили оборони України просунулись на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

"На Бердянському напрямку бої тривають в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка", – повідомив Ковальов.

Окремо він повідомив, що противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів. Зокрема, цієї ночі ворог здійснив пуски крилатих ракет "Х-22", крилатих ракет морського базування "Калібр" та застосував БпЛА "Шахед". Ударів було завдано по об’єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

10 червня президент України Володимир Зеленський підтвердив початок контрнаступу українських сил. Партнери України наголошують, що успішний контрнаступ може посилити позиції Києва під час майбутніх мирних перемовин і схилити Москву до дипломатії.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що наступальні дії відбуваються одночасно на декількох напрямках. До 12 червня на сході та півдні українські військові, за повідомленням Міноборони, звільнили 90 квадратних кілометрів територій (співмірно з площею Хмельницького). Загалом деокуповано 7 населених пунктів.

Повідомлялося про успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку в Запорізькій області та просування Сил оборони України від 500 метрів до 1 км.

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