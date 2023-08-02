На Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Сили оборони України успішно вибили російських загарбників з позицій в районі на південь від Авдіївки.

Про це йдеться у повідомленні медійного майданчика Сил оборони Military Media Center у Telegram. "У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки", - сказав речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук.

Також він повідомив, що на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. При цьому, як зазначив Ковальчук, ворог "здійснив марні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки".

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Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Невельське та Новобахмутівка Донецької області.

10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ ЗСУ 2023 розпочався. Українські воїни наступають на півдні нашої держави та на частині Донбасу. У Донецькій області вже звільнено кілька населених пунктів, у тому числі Старомайорське.

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