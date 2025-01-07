Пілот розповів, як відпрацював в той день.

Український пілот F-16 встановив рекорд - вперше в історії у протиповітряному бою збив шість крилатих російських ракет, дві з них - авіаційною гарматою. Про це йдеться в інтерв’ю з пілотом, яке оприлюднило командування Повітряних сил ЗС України.

В ньому розповідається, що український пілот F-16 під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року зробив неймовірне. Зокрема, вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт винищувач F-16 знищив одразу шість крилатих ракет противника.

"Усе щось вперше відбувається… Спробував, вийшло!", - сказав пілот.

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Автор статті, колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що уранці 13 грудня була масована повітряна атака окупантів - Україну атакували майже 200 ворожих безпілотників, "Кинджали", балістика та 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування.

Пілот розповів, як відпрацював в той день.

"Штурман наведення виводить мене на ворожі цілі, по курсу група з восьми крилатих ракет. Зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди - значить ракети мають власний РЕБ - так звані "засоби РЕБ індивідуального захисту". Приціл у F-ок досить потужний, якщо ціль вже в прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не дінеться з радара бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети та… влучив - обидві цілі знищено!", - сказав він.

Йдеться, що під крилами F-16 - лише чотири авіаційні ракети класу "повітря-повітря" - середнього та ближнього радіуса дії. Спочатку пілот використав ракети із більшою дальністю, потім йому довелося зблизитися до близько двох миль, аби застосувати ракети малого радіуса дії. Льотчик зазначив:

"Підлетів до другої пари, захопив ракети, побачив, що від них теж "фонить російським РЕБом", та це їм не надто допомогло. Перший пуск - ціль збита, другий - теж! Радості не було меж, бо усі влучання по ворожих ракетах бачив на власні очі! В підвісних баках ще залишалося трохи пального, і бойова робота триває… Штурман наведення дає мені команду вийти в зону чергування, аби дати відпрацювати по цілях побратиму на Су-27".

Коли він, згідно з наказом, відійшов у визначений район, на його курс вийшла ще одна ракета, яку ворог ймовірно, запустив на Київ. На той момент з озброєння на F-16 залишилася лише скорострільна авіаційна гармата, якою він влучив по швидкісній цілі. При цьому це було вкрай небезпечне завдання - потрібно було підлетіти ближче до ракети, а у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака. Ба більш, виявилось, що ракет було дві.

"Летіли "етажеркою", поруч одна від одної. Противник часто запускає їх у такій тактичній конфігурації, ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, аби супротивник бачив їх як одну ціль. Ну, власне, того дня я, мабуть, поставив рекорд... Радію, що мені вдалося, присвячую цей успіх усім побратимам, які пішли у вічний політ, так і не дочекавшись F-16 в українському небі", - констатує льотчик.

Як зазначається, у США збивати повітряні цілі авіаційною гарматою українські пілоти вчилися виключно на тренажерах. Раніше в реальному польоті українські пілоти F-16 гармату проти ракети не застосовували.

"За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них - авіаційною гарматою. І робить це - українець!", - наголошує автор.

Війна в Україні - які нові досягення ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2024 року вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Це сталося під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Зокрема, внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Спочатку йшлося, що аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування. Згодом у ГУР Міноборони України уточнили, що знищено дві такі машини ворога. За даними українських спецслужб, окупанти "збентежені" влучаннями по вертольотах.

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