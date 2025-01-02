Україна отримала оперативну перевагу у повітрі швидше, завдяки оптимізації навчання пілотів.

Терміни підготовки українських пілотів на західних винищувачах F-16 скоротили майже на три місяці. Завдяки цьому Україна отримала оперативну перевагу у повітрі, заявив заступник голови Міністерства оборони України Сергія Мельника в інтерв'ю "АрміяІнформ".

За словами Мельника, особливу увагу у рамках програми НАТО DEEP зосередили на підготовці пілотів Сил оборони. Процес навчання пілотів оптимізували.

"Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі", - розповів він.

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F-16 в Україні: ви могли це пропустити

Влітку 2024 року Україна отримала перші винищувачі F-16 від західних партнерів. 4 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вони вже виконують завдання в українському небі.

На жаль, є і втрати. Відомо, що під час масованого ракетного обстрілу 26 серпня Україна втратила американський винищувач F-16. Тоді загинув український пілот, що підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Згодом стало відомо, що загинув льотчик Повітряних Сил Збройних сил України Олексій Месь. 26 серпня український захисник вступив у свій останній бій, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотний літальний апарат.

Відтоді Україна отримала більше винищувачів F-16 – зокрема, від Данії. Водночас Бельгія не поставила обіцяні літаки до кінця 2024 року. Серед причин називалися відсутність запчастин і підготовлених українських пілотів, а також затримки поставок F-35 на заміну в саму Бельгію.

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