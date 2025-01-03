Наразі кропітка робота українських фахівців дала перший результат.

Після ураження гелікоптерів Мі-8 ракетою з морського дрона Magura V5 російські окупанти "збентежені", бо на сьогодні не мають ефективної протидії такому озброєнню. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Євген Єрін в ефірі телемарафону.

За його словами, до такої ефективності українські фахівці йшли вже давно, готувалися та проводили різні заходи щодо вдосконалення дронів та можливостей їх використання.

"Наразі ця кропітка робота дала свій перший результат. Україна вперше у світі з морського дрона уразила повітряну ціль", - сказав він.

Відео дня

Коментуючи реакцію противника, він додав, що, за даними українських спецслужб, окупанти "збентежені" влучаннями по вертольотах. Водночас росіяни знали, що ЗСУ готуються до таких операцій, та, за словами Єріна, намагалися здійснювати свої заходи щодо протидії Силам оборони. Однак, як підкреслив представник розвідки, "ми були на крок попереду" та саме тому отримали такий чудовий результат. За його словами, наразі відповідна робота триває, та треба очікувати нових досягнень українських військових.

"Звичайно, це процес не одного дня, не одного місяця, але робота триває за різними напрямками та я впевнений, що ми побачимо результати… Противник вчиться, готується і недооцінювати противника не можна. Але їх засоби протидії - це, як правило, засоби захисту. І вони в першу чергу захищаються від уже тих атак, які здійснюються морськими дронами. Якоїсь ефективної протидії або альтернативи для їх ураження у противника поки немає. Тільки засоби захисту", - наголосив Єрін.

Він сказав, що гелікоптер Мі-8 коштує мільйони доларів, але найдорожче для росіян – це втрата професіональних пілотів, на підготовку яких потрібні роки.

Морські дрони збили російські гелікоптери

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Зокрема, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Спочатку йшлося, що аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Згодом у ГУР уточнили, що знищено два вертольоти противника. Зокрема йшлося, що внаслідок успішної операції розвідників у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8. За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

Вас також можуть зацікавити новини: