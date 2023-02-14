Опанування німецьких бойових танків відбувається за прискореною програмою.

В Польщі тривають навчання для українських військових із німецькими танками Leopard 2.

Майор 4-ї танкової бригади Вадим Ходак, що наразі перебуває на навчаннях, поділився із журналістами враженнями від сучасної техніки.

Він зазначив, що і йому, і іншим солдатам, сподобались Leopard 2. Ходак сподівається, що завдяки отриманим танкам вдастся наблизити перемогу України.

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"Можу сказати, що машина дуже якісна, дуже хороша. Вона дуже сподобалась нашим солдатам. Я думаю, що цього терміну, яким нам визначений, вистачить, щоб освоїти цю техніку. … Наразі нам дуже бракує бронетехніки. І я сподіваюсь, що коли ми приїдемо з цією технікою на передову, вона врятує дуже багато життів наших солдатів. І наблизить нас до перемоги", – розповів воїн.

Цікаво, що 57-річний дніпрянин Вадим Ходак, військовий на момент повномасштабного вторгнення вже давно був на пенсії, але у перший же день великої війни він вирушив до військкомату, служив на східному напрямку фронту.

"Усі мої солдати і я особисто приїхали зі східного фронту, Донецьк, Луганськ, безпосередньо з району бойових дій. У нас не було багато часу. Нам надійшла команда, і буквально два-три дні – і ми вже були в Польщі", – розповідає Ходак.

Навчання з танками Leopard 2 для ЗСУ - що відомо

Як повідомлялося, в найближчі місяці Україна повинна отримати від партнерів близько 150-300 танків різних типів. Це, зокрема, 14 танків Challenger 2 від Великобританії та десятки німецьких Leopard 2, які передаватимуть Німеччина та інші країни, що мали цю техніку на озброєнні (вони отримали згоду Берліна на експорт).

Українські військові вже почали опановувати танки Leopard 2 у Польщі разом із інструкторами з Польщі, Канади та Норвегії. Інструктори розповідали журналістам, що польські танкісти тренуються із цими танками 2 місяці. Але українських вчать за інтенсивною програмою - 6 днів на тиждень по 12 годин і більше, курс триватиме 1 місяць.

Також навчання відбуваються в Німеччині. Тут завершити курс підготовки користування танками українські солдати мають до кінця березня. Бундесвер хоче синхронізувати фініш цього процесу з передачею Leopard-2 для ЗСУ.

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