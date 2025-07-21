В області до сих пір триває тривога.

Внаслідок масованої комбінованої атаки окупантів по Івано-Франківській громаді було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. Він зазначив, що росіяни били по місту як ракетами різного типу, так і "Шахедами". "Ударів було дуже багато. Це – наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", – сказав Марцінків.

За словами мера, внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури, в щонайменше трьох селах Івано-Франківської громади є постраждалі.

Відео дня

В області триває повітряна тривога. Місцеві пабліки пишуть, що місті чути звуки вибухів.

Нічна атака окупантів

У ніч на 21 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. У низці регіонів пролунали вибухи.

Вночі Командування Повітряних сил попереджало, що з аеродрому Оленья в Мурманській області злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття!", попереджали у Повітряних силах.

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