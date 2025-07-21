Внаслідок масованої комбінованої атаки окупантів по Івано-Франківській громаді було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. Він зазначив, що росіяни били по місту як ракетами різного типу, так і "Шахедами". "Ударів було дуже багато. Це – наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", – сказав Марцінків.
За словами мера, внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури, в щонайменше трьох селах Івано-Франківської громади є постраждалі.
В області триває повітряна тривога. Місцеві пабліки пишуть, що місті чути звуки вибухів.
Нічна атака окупантів
У ніч на 21 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. У низці регіонів пролунали вибухи.
Вночі Командування Повітряних сил попереджало, що з аеродрому Оленья в Мурманській області злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95.
"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття!", попереджали у Повітряних силах.