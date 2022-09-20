Відповідну угоду сторони підписали напередодні.

Державний концерн "Укроборонпром" з однією з країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) будує боєприпасний завод.

Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну.

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод. Відповідну угоду сторони підписали напередодні. І це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародні домовленості та укладено відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути", - наголосили у концерні.

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Водночас в "Укроборонпромі" не повідомили назву країни і де саме буде побудовано завод.

Також зазначається, що "Укроборонпром" продовжує допомагати Генштабу Збройних сил України укомплектовувати бойові підрозділи.

Так, підприємства державного ОПК працюють цілодобово над виробництвом, модернізацією та відновленням необхідного озброєння.

"З початком повномасштабного вторгнення підприємства концерну передали ЗСУ у п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік. Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення - поверталась у стрій", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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